Вселенский патриарх Варфоломей I в 2008 году был готов предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом в интервью Громадському сообщил третий президент Украины Виктор Ющенко.

По его словам, во время визита Варфоломея в Киев в июле 2008 года он договорился с президентом подготовить «дорожную карту» для предоставления автокефалии.

«Процедурная часть, как она в финале выглядела, исходила из того, что каждый владыка автокефальной церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, пишет петицию на имя константинопольского патриарха по поводу его поддержки и желания создания единой украинской поместной церкви», - сказал Ющенко.

В то же время Ющенко утверждает, что получить томос 10 лет назад помешал патриарх РПЦ Алексий II, который срочно прилетел в Киев, несмотря на то, что не имел приглашения. Алексий пригласил Варфоломея на обед, во время которого и решилась судьба томоса для Украины.

«Базовая договоренность, которая была достигнута - это то, что они возвращаются в церковное общение, и в рамках этого церковного общения русская церковь поддерживает инициативу Константинопольского патриарха о созыве мирового собора. В размен на что? Можно я поставлю многоточие?» - сказал Ющенко.

Он добавил, что московская церковь согласилась, что патриарх РПЦ участвует в церковном совещании, которое определяет порядок дня собора.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.