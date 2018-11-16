Кабинет Министров одобрил изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, которыми, в частности, предусматривается применение ряда новых процедур с 1 января 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Так, Украина повышает стоимость оформления электронных е-виз до 85 долларов.



Кроме того, отменяется оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах «Борисполь», «Киев» (Жуляны) и «Одесса», поскольку таким путешествующим с апреля 2018 МИД централизованно оформляет электронные визы.

Предусмотрено расширение перечня оснований для оформления электронных виз. В дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся е-визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ.