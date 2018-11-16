Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает получить новый транш по программе Международного валютного фонда в декабре.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, сообщает Правительственный портал.

«Да, мы рассчитываем на транш (по программе МВФ) в декабре», - сказал Гройсман.

По его словам, при подготовке госбюджета ко второму чтению правительство не пошло на поводу у оппозиционных партий, среди прочего требовали отменить недавнее решение об увеличении цены на газ. Гройсман пояснил, что газовый вопрос стоит на повестке дня с 2008 года и был обязательством Украины перед международными партнерами. Отказаться от него - типичный популистский шаг. «А популизм уже приводил к слабости Украины. Этого нельзя допустить», - подчеркнул он.

В четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что исполнительный совет МВФ планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины и фактически выделения первого транша, до конца нынешнего года.