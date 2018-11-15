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Вчера, 14 ноября, в Запорожье злоумышленник бросил в сторону мужчин взрывное устройство, в результате взрыва которого пострадали три человека, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По данным главка, в 19:05 в Шевченковский отделения полиции Днепровского отдела полиции поступило сообщение, что по ул. Военстрой произошел взрыв.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный бросил взрывное предмет, от взрыва которого пострадали трое мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В области введена полицейская операция «Сирена». Весь гарнизон запорожской милиции ориентированы на розыск и задержание злоумышленника.

Трое пострадавших 1989, 1986 и 1996 рождения с телесными повреждениями доставлены в больницу. Установлено, что лица не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету, крупному бизнесу и тому подобное. Один из них - студент, двое других - работники предприятий.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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