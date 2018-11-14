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В Киеве на Оболони найден автомобиль с находившимся внутри мужчиной, погибшим от детонации неизвестного взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Тело потерпевшего в салоне иномарки обнаружил прохожий, который сразу вызвал на улицу Богатырскую правоохранителей.  

«Правоохранители обнаружили у залива автомобиль, в котором находился мертвый мужчина с характерными от взрыва травмами. Специалисты взрывотехнической службы в  салоне машины обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления устройства. Сейчас мы проводим мероприятия для установления личности погибшего», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.
ForUm

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