Арестованным остаётся имущество строительной компании «Кадорр групп», изъятое во время обысков сотрудниками СБУ.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева не удовлетворила апелляционную жалобу адвоката Аднана Кивана. Таким образом, наличные деньги (более 20 млн.грн.), печати и факсимиле нескольких десятков фирм, входящих в «Кадорр групп, а также оргтехника, компьютеры и электронные носители информации, по прежнему, находятся у правоохранителей с целью дальнейших следственных действий.

В ходе следственных действий, правоохранители выяснили, что скандальный застройщик не отображал в декларации часть проданной недвижимости, получая средства наличными. Деньги использовались в схеме финансирования терроризма с участием беглого экс-депутата Одесского городского совета, сепаратиста Игоря Маркова. Политик объявлен в международный розыск, а скрывается он на территории России. Полученные средства он направлял террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

В схеме Кивана по обналичиванию денег были задействованы ряд фирм, входящие в «Кадорр групп».

Примечательно, что большая часть этих компаний обслуживают ряд «Жемчужин» скандального застройщика. Многие из них являются управляющими в ряде жилкомплексов:

ООО «Міра» (ЄДРПОУ 25415216),

ООО «Рузана-Плюс» (ЄДРПОУ 33799175),

ЧП «Інтерінвестстрой» (ЄДРПОУ 34674268),

ООО «ОСОБА_14 Зерно» (ЄДРПОУ 41213575),

ООО «Алькабір-Строй» (ЄДРПОУ 39108669),

ООО «Аль-Карім» (ЄДРПОУ 38721611),

«Алькарім- Буд» (ЄДРПОУ 39109091),

ООО «Алькор-8» (ЄДРПОУ 31079552),

ООО «Альматін» (ЄДРПОУ 39031015),

ООО «Аль-Софія» (ЄДРПОУ 40079647),

ООО «Арт Констракшен» (ЄДРПОУ 39982328),

ООО «Бізнес Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 37009700),

ООО «Благо-Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 35696609),

ООО «Благо- Єтрой» (ЄДРПОУ 34169528),

ООО «Валео-Інвест» (ЄДРПОУ 34996142),

ООО «Глорі Плюс» (ЄДРПОУ 02651150),

ООО «Діана-Плюс» (ЄДРПОУ 33799002),

ООО «Емір- Єтрой» (ЄДРПОУ 39872150),

ООО «Кадор Групп» (ЄДРПОУ 37136893),

ООО «Кадор» (ЄДРПОУ 32521455),

ООО «Кадор-Отель» (ЄДРПОУ 39108978),

ООО «Кадорр- Каманіна» (ЄДРПОУ 40084353),

ООО «Кадорр-Київ Плюс» (ЄДРПОУ 40456653),

ООО «Кадорр-Україна» (ЄДРПОУ 40391848),

ООО «Кадор-Трейд» (ЄДРПОУ 39731044).

По информации правоохранителей, на протяжении 2015-2017 годов эти компании обналичили порядка 250 млн грн. Позже эта сумма перечислялась на счета фиктивных подконтрольных фирм, руководители и основатели которых были зарегистрированы на территориях «ДНР», «ЛНР» и Крыма.

С учётом того, что следствие продолжается и адвокат скандального застройщика повторно так и не подал апелляционную жалобу, жителей ряда «Жемчужин», а также сотрудников указанных фирм, могут вызывать на допросы в следственные органы в качестве свидетелей.

Исходя из вышеизложенного можно только предположить, каких финансовых усилий стоит скрывать данную информацию от общественности, клиентов и будущих инвесторов.

С полным текстом постановления суда можно ознакомиться здесь.