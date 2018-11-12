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В Государственном департаменте США пригрозили властям Российской Федерации новыми санкциями после проведения псевдовыборов на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства, сообщает УНИАН.

«Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам в осуждении бутафорских «выборов», которые состоялись 11 ноября на контролируемом Россией востоке Украины. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы институционализировать на Донбассе своих ставленников в так называемых «Донецкой и Луганской народных республиках». Эти образования не имеют места в Минских соглашениях и в рамках конституционного уклада Украины, и они должны быть расформированными вместе с незаконными вооруженными формированиями», - отмечается в заявлении.

«Если Россия рассчитывала, что незаконные «выборы» от 11 ноября будут способствовать международному уважению к ее марионеткам, то международная реакция доказывает, что это было ошибкой. ОБСЕ отказалась наблюдать за вчерашним фарсом. Действия России были осуждены в столицах по обе стороны Атлантики и на площадках Совета безопасности ООН и ОБСЕ. Соединенные Штаты и Европейский Союз выступили в один голос против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжим вводить связанные с Украиной санкции против России, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине», - говорится в заявлении.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.  

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.
ForUm

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