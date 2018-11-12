Большие заработные платы (примерно 300 тыс. грн) членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины не являются предохранителем от коррупционных проявлений в этой структуре.

По имеющейся информации, член ВККС Павел Луцюк использовал свое служебное положение для получения материалов экзаменов для кандидатов на должность судей Верховного суда, которые сейчас проходят, а также их дальнейшего распространения среди участников конкурса с целью получения материальной выгоды. Об этом сообщает , «Антикор» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

В СБУ не исключают, что указанная коррупционная сделка была осуществлена ​​Павлом Луцяком при содействии руководства Комиссии, а именно председателя ВККС Сергея Козьякова и его заместителя Станислава Щетки, которые имеют непосредственное отношение к разработке, хранению и доступу к конкурсным заданиям.

Сейчас Администрация Президента активно пытается «решить» эту ситуацию, ведь указанная история может поставить под удар всю «судебную реформу».

Поэтому следует ожидать очередные заявления, что ВККС пытаются дискредитировать, хотя уже больше чем члены ВККС самостоятельно дискредитировали этот орган, этого быть сделать невозможно.

Кроме этого, в отношении Луцяка П. осуществляется досудебное расследование и по другим фактам противоправного поведения, сведения о которых не разглашаются в интересах следствия.

Ранее П. Луцяка обвиняли в подделке собственного адвокатского свидетельства и совместительстве.

Павел Луцюк был избран на должность члена ВККС решением III съезда адвокатов Украины от 3 июля 2015 года.

В то же время недавно председатель совета адвокатов Украины Лидия Изовитова анонсировала проведение внеочередного съезда адвокатов Украины в начале 2019 года и напомнила о том, что адвокатура должна избрать представителей в Высший совет правосудия, ВККС и Высшую квалификационную комиссию прокуроров.

Остается надеяться, что представители адвокатского сообщества не поддерживают дальнейшее представительство Павла Луцяка в Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Напомним, что 12 и 14 ноября 2018 года состоится сдача экзаменов кандидатами в Верховный суд и Высший антикоррупционный суд.