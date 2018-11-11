Мин-Чи Куо не перестает удивлять достоверными прогнозами и интересными инсайдами. На этот раз он рассказал про новую технологию антенн, которую будут использовать в iPhone 2019 года, передает internetua.

Если верить информации, которую аналитик получил от одного из инвесторов, Apple хочет заменить жидкокристаллические полимерные антенны (LCP) модифицированными антеннами из полиимида (MPI).

Но зачем? Во-первых, новые антенны MPI не менее мощные и более стабильные, чем LCP. Во-вторых, они дадут компании возможность расширить число поставщиков, производительных мощностей которых постоянно не хватает.

В iPhone 2019 года может использоваться сразу четыре антенны LCP и две антенны MPI. Для сравнения, в iPhone Xs установлено только четыре антенны LCP.

Аналитик подчеркивает, что увеличение количества антенн может быть связано со стремлением к 5G. Тем не менее, говорить о переходе Apple на новый стандарт пока рано.

Как сообщалось ранее, официальные продажи «бюджетного» смартфона Apple iPhone XR в Украине стартовали 2 ноября 2018 года.