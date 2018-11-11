также в разделеМир
Мобильный Chrome будет защищать пользователя от списания средств со счета 13
Xiaomi представила «навороченную» электробритву за 12 долларов 25
Количество жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 25 человек 51
Инсайдеры показали «живые» снимки смартфона Samsung Galaxy S10 38
В результате оползня в Бразилии погибли 9 человек 9
В Британии выставили на продажу утонченный кабриолет легендарного певца 13
Трамп наградил Элвиса Пресли медалью Свободы 10
Samsung запускает новую бюджетную серию смартфонов Galaxy M 21
Ford займется прокатом электросамокатов 16
На Землю летит «Комета смерти» 106
Пожар в Калифорнии вынуждает звезд эвакуироваться 132
Huawei готовит полностью безрамочный смартфон со скрытой селфи-камерой 26
И.о. генпрокурора США работал на фирму, обвиненную в мошенничестве 14
В результате взрыва боеприпасов в Турции пострадали 25 военных 27
Kymco снабдила электробайк шестиступенчатой коробкой передач 12
США прекращают поддержку коалиции в Йемене 39
Новое поколение Audi TT станет четырехдверным купе 16
NYT оцифровывает свою коллекцию фотографий для следующих поколений 12

Мин-Чи Куо не перестает удивлять достоверными прогнозами и интересными инсайдами. На этот раз он рассказал про новую технологию антенн, которую будут использовать в iPhone 2019 года, передает internetua.

Если верить информации, которую аналитик получил от одного из инвесторов, Apple хочет заменить жидкокристаллические полимерные антенны (LCP) модифицированными антеннами из полиимида (MPI).

Но зачем? Во-первых, новые антенны MPI не менее мощные и более стабильные, чем LCP. Во-вторых, они дадут компании возможность расширить число поставщиков, производительных мощностей которых постоянно не хватает.

В iPhone 2019 года может использоваться сразу четыре антенны LCP и две антенны MPI. Для сравнения, в iPhone Xs установлено только четыре антенны LCP.

Аналитик подчеркивает, что увеличение количества антенн может быть связано со стремлением к 5G. Тем не менее, говорить о переходе Apple на новый стандарт пока рано.

Как сообщалось ранее, официальные продажи «бюджетного» смартфона Apple iPhone XR в Украине стартовали 2 ноября 2018 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги