На аукционе в британском Бирмингеме выставили на торги сотни машин, некогда принадлежащих знаменитостям, пишет АвтоФан.

Одним из лотов, на который организаторы возлагают большие надежды, стал роскошный и утонченный кабриолет Rolls-Royce, чьим владельцем был легендарный американский певец Фрэнк Синатра.

Известно, что автомобиль 1984 модельного года Синатра получил в качестве подарка от своих друзей в честь своего 70-летнего юбилея. На этой машине певец ездил до последних дней жизни.

Начальная цена этого «Роллс-ройс» составляет 136 000 долларов.

Для поклонников «звездных» машин аукцион в Бирмингеме – настоящий рай.

Так, на торги выставлены авто из обширной коллекции британского певца и солиста группы «Jamiroquai» Джей Кея, личная машина актера и гонщика Стива Маккуина и другие не менее интересные лоты.