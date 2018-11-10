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Ученые обнаружили на Солнце большую дыру, которая может спровоцировать сильную геомагнитную бурю. Природное явление повлечет сбои в работе различного оборудования, включая спутников на орбите нашей планеты, передает ChangeUA.

Ожидается, что поток солнечного вещества направится прямо к Земле. При корональных дырах в космос выбрасывается большое число частиц; поскольку наша планета находится близко к Солнцу, частицы определенно достигнут магнитного поля Земли. Образуется всем известное северное сияние.

Вероятность наступления геомагнитной бури, по словам синоптиков, равняется 30%. Люди увидят северное сияние от штата Мэн до Вашингтона (Соединенные Штаты).

Люди защищены от солнечного вещества магнитным полем планеты, а вот аппаратура в космосе каждый раз подвергается негативному влиянию. Как итог – могут возникнуть сложности с GРS, сигналом мобильной сети и спутниковым телевидением. Также не исключено повышение стандартного уровня тока в линиях электропередач, в связи с чем электростанции лишатся определенного процента мощности.

Как сообщалось ранее, сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря накрывает Землю. Силовые потоки будут бушевать два дня. На нашу планету магнитная буря обрушилась из-за мощных вспышек на Солнце.
ForUm

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