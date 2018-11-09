В Службе безопасности Украины подчеркивают ответственность за участие в организации псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.

Об этом на брифинге 9 ноября рассказал председатель СБУ Василий Грицак, сообщает «Украинская правда».

«Граждане Украины добровольно или под принуждением участвуют в работе участковых, окружных и других избирательных комиссий, не освобождаются от ответственности. Причем уголовной, если есть на то основания», – сказал Грицак.

«Ваши действия, уважаемые друзья, в качестве членов так называемых «избирательных штабов», «избиркомов» носят состав преступления, за которое установлена ​​уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса», – отметил он.

Речь идет о статье 109 «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», статье 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», статью 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации».

Грицак объяснил, что при наличии квалифицирующих признаков, отягчающих преступление, виновным лицам грозит лишение свободы на срок до 15 лет заключения.

Кроме этого глава СБУ отметил, что «все данные на членов «штабов» и «избиркомов» уже переданы украинским правоохранителям, которые выполняют служебные обязанности в контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения».

Об ответственности лиц, которые придут голосовать на так называемых «избирательных участках», Грицак объяснил, что их действия будут оцениваться в совокупности.

«Если в действиях лица будут признаки состава преступления, будет зарегистрировано уголовное производство, для человека могут наступить уголовные последствия. Я убежден, что многие из тех, кто проживает на неподконтрольных территории, пойдут на эти выборы из-под палки», – отметил он.

На вопрос журналистов, что СБУ непосредственно делает для того, чтобы помешать проведению псевдовыборов в ОРДЛО, Грицак сказал: «Прямо сейчас делаем, пока мы здесь говорим... СБУ что-то делает и документирует. И на самом деле в результате этой работы многие просто не хотят идти на эти выборы... Я еще раз обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий: вы можете не ходить на эти выборы. Вас за это никто, я надеюсь, не убьет, это точно».

Ранее Грицак заявил, что СБУ узнала, кто «выиграет» псевдовыборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и возглавит так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, «выборы» главарей «республик» и депутатов «народных советов» в «ДНР» и «ЛНР» состоятся 11 ноября.

Президент Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, организованные Москвой, не будут иметь никакой юридической силы и не будут признаны в мире.

Представители РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске официально заявили о признании «выборов» на оккупированном Донбассе.

Секретарь СНБО Александр Турчинов предупредил, что все принимающие участие в организации и проведении этих «выборов» понесут неизбежную ответственность.