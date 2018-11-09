Служба безопасности узнала, кто «выиграет» псевдовыборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и возглавит так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Об этом на брифинге 9 ноября рассказал председатель СБУ Василий Грицак, сообщает «Украинская правда».

«Победные цифры уже нарисованы в администрации президента России. По нашим данным, предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой «ДНР» - 55%, Пасечника – в «ЛНР» - 63%. Явку должны показать 70% избирателей», - заявил Грицак.

Также глава СБУ зачитал результаты соцопроса, проведенного на оккупированных территориях, сайта «Выбор.ин.ру».

«Сегодня (9 ноября) за категорию «против всех» готовы отдать свои голоса 712 человек, «не пойду на выборы из-за возможных проблем со стороны Украины» - 476 голосов, Пасечник - 379 ... Всего голосов 1718. За период с 1 октября», - добавил он.

По мнению Грицака, по результатам этого соцопроса, можно спрогнозировать реальную явку на псевдовыборы.

В общем председатель СБУ призвал граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, проигнорировать «выборы», которые нарушают украинское законодательство.

По его словам, в РФ еще в 2014 году Украину условно разделили на регионы: Западный, Восточный, Крымский и тд.

Он заявил, что российскую «пятую колонну» в Украине по состоянию на январь 2014 года представляло 670 организаций.

Большинство из них возглавлялись чиновниками, служащими из России. Например, работниками российских дипломатических ведомств.

Также Грицак заявил, что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, но в планах России нет присоединения оккупированных территории «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, «выборы» главарей «республик» и депутатов «народных советов» в «ДНР» и «ЛНР» состоятся 11 ноября.

Президент Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, организованные Москвой, не будут иметь никакой юридической силы и не будут признаны в мире.

Представители РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске официально заявили о признании «выборов» на оккупированном Донбассе.