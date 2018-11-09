Все принимающие участие в организации и проведении «выборов» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей понесут неизбежную ответственность.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, эти преступные действия, осужденные всеми ведущими странами мира, «являются грубым нарушением и полной дискредитацией Минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией».

«Правоохранительные органы Украины обнаружат всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности», - сказал он.

Турчинов напомнил, что согласно законодательству Украины участие в организации и проведении фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей подпадает под действие таких статей Уголовного кодекса Украины:

статья 109. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества);

статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества);

статья 110-2. Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества);

статья 111. Государственная измена (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества);

статья 114-1. Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет).

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что кроме указанных статей, организаторы этих фейковых «выборов» и те, кто принимают в них участие, могут также быть привлечены к уголовной ответственности по другим статьям, которые предусматривают длительные сроки лишения свободы и конфискации имущества. Это, в частности, статьи 158, 159-1, 161, 170, 255, 256, 258-3, 258-5, 260, 293, 295, 332-1, 338, 340, 341, 353, 436, 436-1 Уголовного кодекса Украины.

«Хочу заверить всех, кто причастен к проведению этих преступных мероприятий, о безосновательности надежд избежать ответственности за свои действия, и предупреждаю, что у вас есть только один шанс - вовремя остановиться от участия в преступлении», - сказал он, подытожив, что «временно оккупированные Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины».

Напомним, «выборы» главарей «республик» и депутатов «народных советов» в «ДНР» и «ЛНР» состоятся 11 ноября.

Президент Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, организованные Москвой, не будут иметь никакой юридической силы и не будут признаны в мире.

Представители РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске официально заявили о признании «выборов» на оккупированном Донбассе.