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У правительства есть много претензий к руководству НАК «Нафтогаз Украины» по управлению компанией.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

«Я категорически не согласен с политикой «Нафтогаза» относительно чрезмерно высоких премий, чрезмерно высоких заработных плат. Они работают по контракту, который был заключен, но у меня есть много претензий к управлению «Нафтогазом». Я это говорил неоднократно. Поэтому правительство приняло решение ограничить выплаты», - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что правительство наведет порядок с «выкручиванием рук там, где есть нормальная ситуация с оплатой газа».

Как известно, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). 

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.
ForUm

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