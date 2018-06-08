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Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.

Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает «Экономическая правда».

«Я направил официальное письмо в независимый набсовет, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабинет министров», – сказал премьер-министр.

«Моя позиция здесь абсолютно четкая: это - перегиб», – добавил он.

При этом премьер подчеркнул, что данное решение не относится к сфере компетенции правительства.

«НАК – компания, управляемая независимым набсоветом. Это компетенция не правительства, а независимых советов», – сказал Гройсман.

Как ранее сообщал ForUm, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). 
ForUm

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