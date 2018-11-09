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Суд арестовал земучасток и запретил строительство музея на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве до завершения следственного эксперимента

Печерский районный суд Киева арестовал земельный участок и запретил строительство музея на аллее Героев Небесной сотни в Киеве до завершения следственного эксперимента.

Об этом говорится в решении суда от 6 ноября, передают Українськi Новини.

Суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на земельные участки площадью 0,5353 га, которые предоставлены в постоянное пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства.

Также суд запретил представителям музея или другим лицам пользоваться вышеуказанными земельными участками, а именно совершать любые действия направленные на повреждение, порчу, уничтожение или преобразования рельефа местности, объектов (сооружений, столбов, рекламных конструкций), зеленых насаждений, а также совершать другие действия, которые могу привести к уничтожению доказательств расстрела митингующих 18-20 февраля 2014 года или могут привести к изменению обстановки на этом участке до завершения следственных действий.

В ходатайстве Генпрокуратура указала, что на этом участке 20 февраля 2014 года бойцы спецроты «Беркута» расстреляли 49 и ранили 80 активистов Евромайдана.

Напомним, директор Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что 4 июля было получено предписание от Департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на улице Институтской в Киеве.

5 июля заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская отменила постановление прокурора о запрете строительства.

17 июля ГПУ начала проведение следственного эксперимента в центре Киева в рамках расследования так называемых дел Майдана.

7 ноября коммунальщики демонтировали мемориал Героев Небесной Сотни в центре столицы.
ForUm

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