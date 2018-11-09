В системе публичных закупок ProZorro завершился аукцион на строительство ветки метро от станции «Сырец» до жилого массива Виноградарь, сообщает пресс-служба «Киевского метрополитена».
«В системе публичных закупок ProZorro завершен аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» к жилому массиву Виноградарь с электродепо в Подольском районе (участок от станции «Сырец» до станции «Проспект Правды» с двумя станциями («Мостицкая» и «Проспект Правды») и участком вилочного ответвления в сторону станции «Виноградарь» (I очередь строительства)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что самуюнизкую цену (на 12 млн 214 тыс. гривен ниже ожидаемой стоимости) за выполнение работ предложило ОАО «Киевметрострой».
Напомним, 6 сентября «Киевский метрополитен» отменил аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии.
В октябре был объявлен повторный тендер.
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