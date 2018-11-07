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В Киеве коммунальщики демонтировали памятник Героям Небесной Сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента ГПУ относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года (дел Майдана), сообщает УНИАН.

«Для их проведения (следственных действий и эксперимента. - Ред.) работникам прокуратуры необходимо максимально воссоздать ландшафт улицы по состоянию на февраль 2014 года», - говорится на баннере на аллее Героев Небесной Сотни.

Отмечается, что ОО «Семья Героев Небесной Сотни» дала свое согласие на проведение соответствующих работ.

После окончания следственного эксперимента запланировано начало работ по строительству мемориала Героям Небесной Сотни.

Напомним, 16 октября КГГА получила право на демонтаж временного мемориального комплекса на Майдане Незалежности для проведения следственного эксперимента в рамках расследования расстрелов во время Революции достоинства.  
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