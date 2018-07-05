Вчера, 4 июля, музей Революции достоинства получил предписание от Департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на улице Институтской в Киеве.
Об этом в эфире Громадського рассказал директор музея Игорь Пошивайло.
«Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений», - сказал Пошивайло.
Напомним, 20 февраля выбрали лучший проект музея Революции достоинства.
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