Генеральная прокуратура со вторника, 17 июля, начинает проведение следственного эксперимента в центре Киева в рамках расследования так называемых дел Майдана.

Об этом заявил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает 112.Украина.

«ГПУ и Департамент специальных расследований ни коим образом не хотят быть преградой возведению музея Небесной сотни. На данный момент нами организованы завершающие следственные эксперименты, чтоб устранить все недостатки и завершить эту работу. Поэтому есть необходимость сохранения рельефа местности улицы Институтской», - заявил он.

По словам Горбатюка, по этой причине следователи ГПУ ранее выносили предписания о запрете строительства музея.

«С сегодняшнего дня будут организованы первые следственные эксперименты. И мы планируем завершить их до двух месяцев, возможно, даже и быстрее. В любом случае не позже трех месяцев мы планируем завершить эту работу», - сказал Горбатюк.

В ГПУ напомнили, что занимаются созданием 3D-модели улицы Институтской.

Директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что Генпрокуратура запретила строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни и музея Революции достоинства на ул. Институтской в Киеве.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал информацию о запрете строительства, отметив, что «ненаказанное зло растет».