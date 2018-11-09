Россия и поддерживающие ее вооруженные формирования несут ответственность за сбитый беспилотник СММ ОБСЕ 27 октября возле границы с РФ.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, обнародованном во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, сообщает Укринформ.

«Факты свидетельствуют о том, что Россия и вооруженные формирования, которые она поддерживает, несут ответственность за инцидент, и поэтому со стороны Российской Федерации должны быть даны объяснения», - говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что любое вмешательство против технического оборудования СММ ОБСЕ «идет вопреки букве и духу Минских договоренностей». «Те, кто несет ответственность за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотников СММ и другого оборудования, должны понести наказание, как политическое, так и финансовое», - говорится в заявлении ЕС.

Напоминается, что в своей предыдущей оценке СММ пришла к заключению, что наиболее вероятной причиной падения является влияние на БПЛА и что 8 людей слышало взрыв в том районе в момент инцидента. Кроме того, падение БПЛА произошло вскоре после обнаружения зенитно-ракетного комплекса 9К33 «Оса» и очередного конвоя из семи грузовиков, которые двигались по дороге возле границы с РФ, где нет пунктов пропуска.

«Этот инцидент также следует рассматривать на фоне продолжающихся, систематических ограничений свободы передвижения СММ, которые проходят преимущественно в районах, находящихся под контролем поддерживаемых Россией вооруженных формирований, а также на фоне препятствия надлежащего мониторинга СММ ситуации вдоль неконтролируемой украинско-российской государственной границы», - говорится в заявлении ЕС.

К заявлению, кроме 28 стран-членов Евросоюза, также присоединились кандидаты на вступление: Бывшие Югославские Республики Македония и Черногория, Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, страны-члены Европейской экономической зоны, а также Украина, Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

Как сообщал ForUm, 26 октября 2018 года в 22:03 беспилотник СММ ОБСЕ был запущен с площадки в Степановке (Донецкая обл.) на подконтрольной Украины территории. В 01:48 дрон обнаружил ЗРК 9К33 «Оса» вооруженных формирований РФ восточнее оккупированного Нижнекрынского. В 01:53 команда СММ утратила связь с беспилотником.

Германия и Франция возложили ответственность за это на Россию.