Германия и Франция как участники «нормандского формата» решительно осудили уничтожение беспилотника Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины 27 октября и возложили ответственность за это на Россию.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран в Постоянном совете ОБСЕ от 1 ноября, сообщает Укринформ.

«Информация, собранная из показаний миссии, свидетельствует о том, что ответственность за поджог и крушение аппарата несут Российская Федерация и поддерживаемые ею сепаратисты», - говорится в документе.

Подчеркивается, что лица, ответственные за такие нападения на персонал и оборудование СММ, должны быть привлечены к ответственности.

В течение последних нескольких недель беспилотный аппарат СММ часто фиксировал, как конвои из России пересекали границу и шли на территорию Украины, отметили представители ФРГ и Франции. В частности, перед тем, как была потеряна связь, дрон заметил системы ПВО.

Инцидент с уничтожением беспилотника является серьезным нарушением мандата СММ, одобренного всеми государствами-членами ОБСЕ. «Он представляет собой неприемлемо низкую точку в череде случаев препятствования, запугиваний и ограничений в работе наблюдателей СММ, которые выполняют роль глаз и ушей международного сообщества», - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Россия как подписант Минских соглашений и член «нормандского формата» «несет особую ответственность, чтобы обеспечить свободный, безопасный и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ и их оборудования».

В документе отмечается, что безопасность наблюдателей СММ и их оборудования имеет для стран-членов Организации огромное значение. Берлин и Париж напоминают сторонам, что, подписавшись под Минскими соглашениями, они взяли на себя обязательство обеспечить эффективный мониторинг и обзор прекращения огня и отвода тяжелых вооружений в районе конфликта наблюдателями СММ.

Как сообщал ForUm, 26 октября 2018 года в 22:03 беспилотник СММ ОБСЕ был запущен с площадки в Степановке (Донецкая обл.) на подконтрольной Украины территории. В 01:48 дрон обнаружил ЗРК 9К33 «Оса» вооруженных формирований РФ восточнее оккупированного Нижнекрынского. В 01:53 команда СММ утратила связь с беспилотником.