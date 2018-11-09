Государственная компания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» 7 ноября прекратила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ) и перешла в режим работы, который предполагает только отбор «голубого» топлива для нужд отопительного сезона 2018-2019 годов. Об этом свидетельствуют данные «Укртрансгаза», сообщает УНИАН.

Согласно данным госкомпании, 7 ноября ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа. В частности, 7 ноября было закачано 0,23 млн куб. м газа при отборе 1,8 млн куб. м., а запасы в подземных хранилищах составили 17,193 млрд куб. м.

В пресс-службе «Укртрансгаза» уточнили, что к началу сезона отбора удалось накопить рекордный за последние 6 лет объем газа в ПХГ.

Напомним, по данным «Нафтогаза»,.на сегодня Украина имеет в ПХГ объемы природного газа, достаточные для стабильного прохождения отопительного периода.