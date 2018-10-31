После того как дрон ОБСЕ зафиксировал передвижение российского конвоя на Донбассе, его работу заглушили. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт, передает Голос Америки.

«Сигнал дрона наблюдательной миссии ОБСЕ, который зафиксировал передвижение незаконного конвоя из России, был заглушен, и связь с ним была потеряна на подконтрольной России территории Донбасса», - говорится в заявлении Науэрт.

Среди возможных причин рассматривается ракетный удар, сообщил бывший спикер ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

В ОБСЕ сообщили, что запуск БПЛА осуществили 26 октября, около 22:03, с пусковой площадки в н. п. Степановка (подконтролен правительству, 54 км к северу от Донецка).

В 01:18 27 октября БПЛА обнаружил зенитный ракетный комплекс (9К33 «Оса») восточнее Нижнекрынского. в 01:53 в этом же районе команда СММ потеряла связь с БПЛА примерно через 30 секунд после того, как траектория полета аппарата неожиданно стала нестабильной. В течение этих 30 секунд БПЛА потерял сигнал GPS, резко набрал высоту ориентировочно на 30 футов в очень короткий промежуток времени и отклонился от своего курса, а сразу же после этого начал падать, резко теряя высоту со скоростью 4800 футов в минуту. Одновременно фиксировались внезапные изменения числа оборотов двигателя и навигационных показателей управления полетом.

«До потери связи БПЛА осуществлял стабильный полет на высоте примерно 7000 футов. Погодные условия были хорошими, а небо – безоблачным. Все зафиксированные параметры полета были нормальными, камера БПЛА функционировала», - сообщили в ОБСЕ.

По данным предварительной технической оценке, наиболее вероятной причиной инцидента был удар, который сбил беспилотник с курса и оборвал питание системы противодействия глушению и навесного оборудования, а также, вероятно, вызвал его падение.