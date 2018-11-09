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Уголовное производство факту нападения на председателя общественной организации «Небайдужі» и бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко передали в Киев из-за подозрений о сговоре между нападавшими и отдельными правоохранителями.

Об этом в эфире «1+1» сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ТСН.

«Его дело забрано из Одессы в силу подозрения в определенных коррумпированных и личных связях между нападавшими и отдельными правоохранителями. Поручено центральному аппарату следствия Службы безопасности Украины», - рассказал он.

Луценко добавил, что он уверен в том, что нападавшие на Стерненко будут наказаны, а что касается заказчиков, то «надо еще работать».

Как сообщал ForUm, вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота. Полиция  задержала второго участника покушения. Позже его отпустили.

Стерненко рассказал, что нож, которым он убил одного из нападавших, принадлежит им.

Уголовное производство по факту нападения с убийством с участием экс-главы одесского «Правого сектора» Сергея Стерненка передали киевской полиции.

В июне уголовное производство по факту нападения на Стерненка передали киевской полиции.
ForUm

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