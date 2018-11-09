Уголовное производство факту нападения на председателя общественной организации «Небайдужі» и бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко передали в Киев из-за подозрений о сговоре между нападавшими и отдельными правоохранителями.
Об этом в эфире «1+1» сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ТСН.
«Его дело забрано из Одессы в силу подозрения в определенных коррумпированных и личных связях между нападавшими и отдельными правоохранителями. Поручено центральному аппарату следствия Службы безопасности Украины», - рассказал он.
Луценко добавил, что он уверен в том, что нападавшие на Стерненко будут наказаны, а что касается заказчиков, то «надо еще работать».
Как сообщал ForUm, вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота. Полиция задержала второго участника покушения. Позже его отпустили.
Стерненко рассказал, что нож, которым он убил одного из нападавших, принадлежит им.
Уголовное производство по факту нападения с убийством с участием экс-главы одесского «Правого сектора» Сергея Стерненка передали киевской полиции.
В июне уголовное производство по факту нападения на Стерненка передали киевской полиции.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время