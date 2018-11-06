Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили министру инфраструктуры Украины о завершении досудебного расследования по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.
6 ноября 2018 стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.
Как установило следствие, в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4230500 грн.
Кроме того, детективы НАБУ установили факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления. Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 - более 8,024 млн грн.
В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого, по версии следствия, он является и находившийся в его владении и пользовании. Не отражены в электронной декларации 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляли с мая 2017 года.
Напомним, 13 сентября, НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным Бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что «невозможно найти то, чего нет». Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку.
Соломенский районный суд Киева отпустил министра на поруки.
Позже НАБУ обнародовало фрагменты переписок Омеляна, которые, по мнению следователей, указывают на сокрытие им своих активов.
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