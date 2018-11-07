Агрессивные действия Российской Федерации против Украины несут угрозу всему европейскому континенту, заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на Международной конференции высокого уровня «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед».

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина стала восточным флангом НАТО в защите европейских, демократических ценностей.

Порошенко поблагодарил организаторов за проведение конференции именно в Киеве: «Я хорошо понимаю, почему именно сейчас и именно здесь. Будучи на острие российской гибридной войны, Украина имеет большой опыт, которым может поделиться со своими партнерами».

Президент также отметил, что хотя слова «гибридная война» вошли в наш лексикон всего 4,5 года назад, еще в 2008 году события в Грузии были событиями из этого ряда. «Мы продемонстрировали солидарность с Грузией, мы продемонстрировали, что для нас этот вопрос чрезвычайно важен. Но реакция мира тогда не остановила агрессию. И если бы мы решительно действовали в 2008 году, возможно, не было бы 2014», - сказал он.

«В то же время я хотел бы поблагодарить всему миру за то, что немедленно была создана мировая коалиция в поддержку Украины и в противодействии российской агрессии», - отметил Президент.

По словам главы государства, за эти годы Украина очень хорошо изучила «повадки русского медведя». «Кто-кто, а мы очень хорошо знаем, когда Россия снимает фальшивую маску и становится явным, нескрытым врагом. Когда гибридная война показывает, что это война настоящая. Если вы готовы обороняться – спросите нас, украинцев, как это делать», - заявил Порошенко.

«Информационные атаки, попытки дестабилизации ситуации внутри страны, энергетический шантаж, полное эмбарго и закрытие рынков, агрессивное навязывание своей повестки дня через агентов влияния, через агентов в политической, культурной, общественной сферах, разжигание социальных конфликтов, очень важная составляющая гибридной войны - влияние через религиозные организации - это тот далеко не полный московский инструментарий, который получил наконец название гибридного», - перечислил средства российской агрессии Президент.

«Сейчас нет, к счастью, тех, кто будет отрицать, что реваншистская политика Кремля против Украины стала общим вызовом для евроатлантической безопасности. Как и то, что без сильной Украины, которая уже сейчас превратилась в де-факто восточный фланг НАТО, точно не может быть и речи о стабильном евроатлантическом пространстве», - заявил Порошенко.