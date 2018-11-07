Перед проведением «выборов» в ОРДЛО боевики стягивают в Донецк танки и артиллерию, сообщает пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные ОБСЕ.

Так, 3 ноября этого года в Донецке БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 27 танков Т-72, ​​две 122 мм самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика», одну 152 мм самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С», 32 единицы БМП и шесть бронетранспортеров.

«Сосредоточивать в городе такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе, как для обеспечения «свободного волеизъявления граждан ДНР» во время псевдовыборов, которые, по указанию Москвы, там собираются устроить 11 ноября», - отметили в штабе.

По официальному заявлению Трехсторонней контактной группы, эти так называемые «выборы», не соответствуют ни букве, ни духу Минских договоренностей.

Напомним, «выборы» главарей «республик» и депутатов «народных советов» в «ДНР» и «ЛНР» состоятся 11 ноября.

Президент Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, организованные Москвой, не будут иметь никакой юридической силы и не будут признаны в мире.

Представители РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске официально заявили о признании «выборов» на оккупированном Донбассе.