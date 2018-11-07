Разыгрывая языковую карту, власть в преддверии выборов пытается отвлечь внимание людей от своих провалов: обесценивания национальной валюты, проблем в экономике, падающей промышленности. Но эти попытки обречены на провал, уверен народный депутат Украины, представитель «Украинского выбора — Права народа» в «Оппозиционном блоке» Василий Нимченко.

В своей статье народный избранник обратил внимание на то, как и почему «партия войны» во власти начала открытое беспрецедентное наступление на русский язык и права русскоязычных, под предлогом «борьбы с врагом» ограничивая конституционные права граждан.

«Целью таких действий являются вовсе не защита и популяризация украинского, а искоренение русского языка под тем предлогом, что это якобы борьба с агрессией России. А ведь русский ― это язык общения для многих украинцев, на нем говорит порядка половины 40-миллионной украинской нации», — отметил Нимченко.

По его мнению, проект Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятый в первом чтении, дает возможность создавать искусственные конфликты внутри страны.

«Отдельные нормы этого законопроекта аналогичны положениям закона об образовании, которые Венецианская комиссия назвала «дискриминационными» прежде всего в отношении русского языка. Не следует забывать, что наряду с русским признанными языками в нашей стране в соответствии со статьями 10, 11 Конституции Украины являются крымскотатарский и ряд других языков. Однако данный законопроект не содержит механизм реализации конституционного предписания, а также Хартии региональных языков и языков национальных меньшинств и ряда иных международных актов по защите прав человека на самоопределение в выборе языка. …По сути, законопроект о языке ничего не регулирует, он только ограничивает право использования иных языков, кроме украинского», — считает нардеп.

Создание вертикали уполномоченных лиц, как и экзаменационная сертификация работников госсектора — это политика двойных стандартов, уверен Нимченко, ведь при назначении на высокие министерские должности «импортных» специалистов к ним такая процедура не применяется.

«Ограничивая конституционные права граждан, и в первую очередь русскоязычных, ограничивая право национальных меньшинств получать образование на родном языке, власть не спасает ситуацию, а только обостряет отношения едва ли не со всеми странами-соседями, чьи представители проживают на территории Украины. Власть ставит под вопрос не только наличие демократии в стране, соблюдение Конституции и законов Украины, но и адекватность своих действий вообще», — подчеркнул Нимченко.

Навязывание обществу такой идеологии духовного неравенства разрушает ту культурную надстройку, которая до 2014 года объединяла нацию, считает народный избранник.

«Зачем власть в очередной раз разыгрывает языковую карту? Похоже, обществу не только навязывают «нужную» идеологию, дискриминируя неугодных и инакомыслящих. Власть пытается к тому же в преддверии выборов отвлечь внимание людей от своих провалов: обесценивания национальной валюты, проблем в экономике, падающей промышленности. Но эти попытки обречены на провал ― о проблемах экономики каждый украинец может судить по своему уровню жизни. А у большинства он, к сожалению, неуклонно падает», — подытожил Василий Нимченко.

Напомним, завтра, 8 ноября Конституционный суд продолжит слушание по конституционному представлению 48 народных депутатов о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об образовании».