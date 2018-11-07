Обнародовано видео уничтожения группы боевиков, которые вели разведку позиций украинских военных районе Светлодарской дуги.
Данный ролик был опубликован на странице благотворительной организации «Вернись живым» в Facebook.
«Это произошло на передовых позициях украинских военных в районе Светлодарской дуги. В один из дней здесь решили «прогуляться» обнаглевшие боевики. Почувствовав себя невидимыми, они выдвинулись вперед, чтобы, судя по всему, провести разведку. Все это время за передвижением «гостей» наблюдали наши военные. Когда оккупанты, не торопясь, начали возвращаться в свой «русский мир», у украинских военных лопнуло терпение. Они открыли огонь из гранатометов. Результат - на видео», – говорится подписи к видео.
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