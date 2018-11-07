Незаконно осужденного в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Украинский журналист Роман Сущенко этапирован в ИК-11 в Кировскую область (г.Кирово-Чепецк, д.Утробино) «для отбывания наказания», - написал он.

Напомним, 4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября верховный суд России оставил в силе вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.