Завтра, 8 ноября «Укрзализныця» начинает испытания украинских железных дорогах локомотив американской компании General Electric ТЭ33АС «Тризуб»

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«Уже завтра первый тепловоз GE выйдет на пути. Это будут ходовые испытания в реальных условиях на украинской железной дороге. «Тризуб» проедет расстояние в 150 км в составе грузового поезда на участке Кременчуг-Ромодан», – отметил он.

По словам Кравзова, вести новы тепловоз будет локомотивная бригада из депо Мелитополь, которая изучала особенности эксплуатации ТЕ33АС в Казахстане.

«На сегодня 15 новых локомотивов производства GE уже в Украине на доукомплектации. Все четко по контракту. Еще 15 получим в первом квартале 2019 года», – подытожил он.

Как сообщалось ранее, 11 сентября в Украину прибыл первый из 30 грузовых тепловозов GE.