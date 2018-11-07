Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым задержали в Киеве интернет-агитатора, который по указанию российских спецслужб создал антиукраинской канал на одном из популярных видеохостингов, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках открытого уголовного производства оперативники СБУ установили, что злоумышленник в 2015 году создал в интернете видеоканал, на котором по указанию представителей российских организаций, подконтрольных спецслужбам РФ, размещал антиукраинский контент для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране.

Сотрудники СБУ задокументировали, что человек ежемесячно выезжал в РФ, где проводил встречи, получал инструкции от кураторов и «гонорары» за проделанную работу и создание новых антиукраинских информационных проектов.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители изъяли цифровое электронное оборудование, черновики с записями сценариев провокационных информационных видеороликов, которые имеют доказательственное значение.

По информации украинской спецслужбы, для избежания ответственности за антиукраинскую деятельности злоумышленник планировал переехать на территорию РФ, где с помощью кураторов уже обустроил студию. Интернет-агитатору объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных статьями 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.