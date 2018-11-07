Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян повторно обратится к правительству относительно увольнения руководителя «Укртрансбезопасности» Михаила Ноняка.

Об этом он проинформировал активистов - владельцев машин на еврономерах и маршруток, которые своими автомобилями перекрыли в среду столичный проспект Победы, сообщает Укринформ.

«Со всеми фактами я уже обращался к Кабмину относительно отставки господина Ноняка. К сожалению, это не было поддержано. Сегодня я обращусь повторно. Есть определенная процедура, которой надо придерживаться, поэтому я думаю, что сегодня еще не будет решения, но обращение с моей стороны будет», - сказал Омелян.

Он заверил собравшихся в том, что хорошо осведомлен с ситуацией в сфере автобусных и грузовых перевозок, в тарифном контроле, знает о фактах коррупции. «Я - за то, чтобы создать прозрачные правила игры, хотя мы обеспечили их на уровне нормативных актов, приняв все необходимые постановления», - сказал министр.

Глава Мининфраструктуры призвал участников акции не молчать по поводу сложившейся ситуации, но все обвинения должны иметь доказательства. «Надо не бояться, а смело идти вперед, потому что только вместе мы сможем строить государство», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 7 ноября, автомобилисты, которые осуществляют пассажирские перевозки, заблокировали проезд возле Министерства инфраструктуры с требованием уволить руководителя «Укртрансбезопасности» и принятия законопроектов №№ 8487 и 8488, которые предусматривают снижение акциза на растаможку авто.

11 апреля Кабинет Министров отстранил от обязанностей главу «Укртрансбезопасности» Михаила Ноняка.

19 сентября Кабмин восстановил Ноняка в должности.