также в разделеОбщество
С начала года от кори в Украине умерли 15 человек
Филарет будет просить Раду переименовать УПЦ МП 12
В Тернополе второй день подряд бастуют частные перевозчики 16
В Константинополе назвали действия РПЦ «сатанинскими» 52
Порошенко одобрил передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату 39
Американский самолет и беспилотник провели разведполеты возле Крыма 18
Омелян рассказал, как будут бороться со смертностью на дорогах 24
В ВСУ уже призвали 5 тысяч человек 30
6 ноября. Картина дня 21
Таиланд отменяет визовый сбор для украинцев 23
Избраны эксперты, которые будут отбирать антикоррупционных судей 30
Геращенко: РФ полностью заблокировала освобождение заложников 46
В Староконстантинове возле воинской части задержали подозрительного мужчину 50
На Тернопольщине запретили русскоязычный культурный продукт 89
Порошенко лишил стипендии главврача райбольницы из-за смерти 12-летнего мальчика 36
Нападением Филлипса на украинского посла займется австрийская полиция 32
В Польше украинцев использовали для принудительной работы 39
В Roshen объяснили, как их продукция могла попасть в «Л/ДНР» 61

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян повторно обратится к правительству относительно увольнения руководителя «Укртрансбезопасности» Михаила Ноняка.

Об этом он проинформировал активистов - владельцев машин на еврономерах и маршруток, которые своими автомобилями перекрыли в среду столичный проспект Победы, сообщает Укринформ.

«Со всеми фактами я уже обращался к Кабмину относительно отставки господина Ноняка. К сожалению, это не было поддержано. Сегодня я обращусь повторно. Есть определенная процедура, которой надо придерживаться, поэтому я думаю, что сегодня еще не будет решения, но обращение с моей стороны будет», - сказал Омелян.

Он заверил собравшихся в том, что хорошо осведомлен с ситуацией в сфере автобусных и грузовых перевозок, в тарифном контроле, знает о фактах коррупции. «Я - за то, чтобы создать прозрачные правила игры, хотя мы обеспечили их на уровне нормативных актов, приняв все необходимые постановления», - сказал министр.

Глава Мининфраструктуры призвал участников акции не молчать по поводу сложившейся ситуации, но все обвинения должны иметь доказательства. «Надо не бояться, а смело идти вперед, потому что только вместе мы сможем строить государство», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 7 ноября, автомобилисты, которые осуществляют пассажирские перевозки, заблокировали проезд возле Министерства инфраструктуры с требованием уволить руководителя «Укртрансбезопасности» и принятия законопроектов №№ 8487 и 8488, которые предусматривают снижение акциза на растаможку авто. 

11 апреля Кабинет Министров отстранил от обязанностей главу «Укртрансбезопасности» Михаила Ноняка. 

19 сентября Кабмин восстановил Ноняка в должности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги