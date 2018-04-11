Кабинет Министров отстранил от обязанностей главу «Укртрансбезопасности» Михаила Ноняка. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

«Только что правительство одобрило представление министра инфраструктуры Владимира Омеляна и приняло решение об отстранении руководителя ГСБТ (Государственная служба Украины по безопасности на транспорте) Михаила Ноняка от занимаемой должности и назначило в отношении него служебное расследование», - написал он в Facebook.

Лавренюк надеется, что все факты, которые выявила антикоррупционная проверка, будут тщательно изучены и исследованы.

«Министерство и в дальнейшем готово предоставлять все необходимые документы и содействовать проведению объективного расследования – как служебного, так и всех тех уголовных производств, которые расследуются правоохранителями по фактам вымогательства и злоупотреблений руководством и рядом работников ГСБТ», - заверил замминистра.

Он призвал Ноняка «достойно пройти процедуру служебного расследования и прекратить давление на своих подчиненных, которые предоставляют и готовы предоставлять документы, доказательства и в случае необходимости показания, обо всех существующих фактах злоупотреблений».

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал работу Ноняка и заявил, что внес в Кабмин представление на его увольнение. Омелян заявил, что имеет «достаточно фактов злоупотреблений Ноняка на своей должности».

Ноняк был назначен руководителем «Укртрансбезопасности» 20 апреля 2016 года.