Сегодня, 7 ноября, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату.
Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады.
Напомним, 18 октября Верховная Рада передала Андреевскую церковь Вселенскому патриархату.
Закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» предусматривает передачу Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.
3 ноября Вселенский патриарх Варфоломей выразил благодарность Президенту Петру Порошенко за передачу Вселенскому патриархату Андреевской церкви.
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