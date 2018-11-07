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Сегодня, 7 ноября, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Напомним, 18 октября Верховная Рада передала Андреевскую церковь Вселенскому патриархату.

Закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская»  предусматривает передачу Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

3 ноября Вселенский патриарх Варфоломей выразил благодарность Президенту Петру Порошенко за передачу Вселенскому патриархату Андреевской церкви.
ForUm

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