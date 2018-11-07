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В среду, 7 ноября, автомобилисты, которые осуществляют пассажирские перевозки, заблокировали проезд возле Министерства инфраструктуры. С 07:00 около ста машин выстроились на въезде на Воздухофлотский мост, сообщает Информатор

Участники протеста прибыли в Киев из всех областей, чтобы в который раз напомнить чиновникам о себе.

В 7:00 у Министерства припарковались не менее ста автобусов. Активисты планируют находиться на этом участке дороги примерно полтора часа, с 7:00 до 8:30.

После чего, митингующие на маршрутках присоединятся к автомобилистам на «евробляхах», которые устроили масштабный протест под Верховной Радой, перекрыв правительственный квартал. Ожидается, что там соберутся от 10 до 30 тысяч машин.

Обе акции направлены на то, чтобы главу «Укртрансбезопасности» Михаила Ноняка отстранили от должности. Ведь, по словам организатора одного из митингов, Ноняк не справляется со своими полномочиями.

Перевозчики добиваются того, чтобы приняли законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможивание автомобилей. Также они хотят, что автобусы можно было покупать заграницей и законно ввозить их в Украину. Активисты акции перевозчиков утверждают, что не собираются устраивать транспортный коллапс. Но если власти не пойдут им на встречу, перекроют центральные магистрали города.

Напомним, 11 апреля Кабинет Министров отстранил от обязанностей главу «Укртрансбезопасности» Михаила Ноняка. 

19 сентября Кабмин восстановил Ноняка в должности.
ForUm

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