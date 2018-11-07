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Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа в октябре 2018 года увеличилась на 6,3%, или на $19,1 за 1 тыс. куб. м, – до $323,4 за 1 тыс. куб. м в сравнении с сентябрем, когда цена составляла $304,4 за 1 тыс. куб. м. Цена в октябре является максимальной с февраля 2015 года, когда импорт в Украину осуществлялся по $328,6 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли Украины.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в октябре также увеличилась – на 6,7%, или на 568,8 грн / за 1 тыс. куб. м, до 9 059,1 грн за 1 тыс. куб. м в сравнении с сентябрем, когда цена составляла 8 490,3 грн за 1 тыс. куб. м.

Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).

Напомним, Украина в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила импорт природного газа на 22,4%, или на 2,63 миллиарда кубометров, - до 9,14 миллиарда кубометров.
ForUm

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