Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поскандалил с депутатами из фракции «Самопомич» и назвал народного депутата из этой фракции Егора Соболева «недорослем».

Комментируя слова Елены Сотник (фракция «Самопомич») о недопустимости оскорбительных слов генпрокурора в адрес народных депутатов, Луценко отметил: «Все это уже было, было в прошлом году, когда шайка мерзавцев пытались примазаться к убийству адвоката Ноздровской и проливали здесь море лживых слов о том, что следствие ничего не делает», передает УНИАН.



Генпрокурор отметил, что, когда обвиняемый в убийстве «пошел в суд, то ни один из этих мерзавцев, и этот, и этот (при этом показывал на депутатов из фракции «Самопомич»), не пошли даже в суд – никого это не волнует».

Луценко подчеркнул, что сегодня похоронами Гандзюк занимается «Народный фронт», а фракция «Самопомич» «собирает на этом свои дивиденды». Генпрокурор также заявил, что если Соболев не понимает разницу «между процессуальным руководством и следствием, которого ГПУ не имеет уже год, то это не председатель комитета (речь идет о том, что Соболев был председателем Комитета ВР по вопросам борьбы с коррупцией, - ред.), а просто недоросль, у которого диарея мозга выливается здесь, в этом зале».



Напомним, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября.

Генпрокурор Юрий Луценко подаст заявление об отставке в связи с этим делом.