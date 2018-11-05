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Харьковская полиция разыскивает подозреваемого в убийстве 15-летней девушки.

«К совершению убийства может быть причастен неизвестный мужчина, которого видели 2 ноября 2018 в период времени с 7:00 до 8:30 вблизи места совершения преступления в пгт Покотиловка Харьковского района Харьковской области», - сообщает пресс-служба облглавка.

Заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в дежурную часть Харьковского отдела полиции 2 ноября в 20:29.

К поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции.

Во время розыскных мероприятий ее тело было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка. Кроме того, у погибшей пропала сумка с личными вещами.

Приметы подозреваемого: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, широкоплечий, был одет в болоневую куртку темного цвета, темные штаны, возможно, имел при себе джинсовый рюкзак.  
ForUm

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