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В 2019 году из государственного бюджета на кино выделят 1 миллиарда гривен, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.  

«Украинское кино становится все популярнее. В 2018-м завершены съемки 29 лент, а год еще даже не закончился. Чтобы темпы съемок наших фильмов не снижались, на следующий год мы выделяем 1 млрд грн на поддержку кинематографа», - написал он в Facebook.

Напомним, на этой неделе состоится премьера драмы Ярослава Лодыгина «Дикое поле», в основу которой положен роман Сергея Жадана «Ворошиловград».
ForUm

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