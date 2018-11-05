В 2019 году из государственного бюджета на кино выделят 1 миллиарда гривен, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Украинское кино становится все популярнее. В 2018-м завершены съемки 29 лент, а год еще даже не закончился. Чтобы темпы съемок наших фильмов не снижались, на следующий год мы выделяем 1 млрд грн на поддержку кинематографа», - написал он в Facebook.

Напомним, на этой неделе состоится премьера драмы Ярослава Лодыгина «Дикое поле», в основу которой положен роман Сергея Жадана «Ворошиловград».