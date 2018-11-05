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В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 377,9 на 100 тыс. человек (за 43-ю неделю - 396,2) и ниже эпидемического порога на 55,9%, сообщает пресс-служба КГГА.

За 44-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 11199 больных гриппом и ОРВИ (за 43-ю неделю - 11739) и наблюдается незначительное снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 4,6%. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

Снижение заболеваемости произошло за счет детского населения. Так, заболели 7517 детей (снижение на 7,4%), взрослых - 3682 (почти на уровне прошлой недели). В структуре заболеваемости дети составляют 67,1%, а на предыдущей неделе - 71,3%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 15,4%: 2748 случаи, составляет 36,6% от общего количества заболевших детей и 24,5% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

В медицинские учреждения за 44-ю неделю эпидсезона госпитализированы 79 человек, из них 77 - дети. С начала эпидсезона - 1 октября 2018 - против гриппа привито 9646 человек, в том числе 2445 детей.
ForUm

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