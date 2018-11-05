Российские противолодочные самолеты Ту-142 без предупреждения пролетели на небольшой высоте над кораблем, на котором находились морские пехотинцы НАТО. Инцидент произошел 2 ноября близ Норвегии, сообщает DW.

Пехотинцы находились на борту Mount Whitney, флагманского корабля Шестого флота США. Ранее Россия выражала недовольство проведением крупнейших учений НАТО, получивших название Trident Juncture, со времен окончания холодной войны.

Представители РФ заявили, что считают мероприятие «антироссийской демонстрацией силы», предупредив, что оно не останется без ответа. В дальнейшем в Минобороны России заявили, что два российских военных самолета совершили «запланированный полет», который длился более 12 часов. «Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств», - цитируют российские СМИ слова представителя Минобороны РФ.

По данным компании Avinor, оператора большинства гражданских аэропортов Норвегии, Россия направила уведомление об испытаниях ракет 1-3 ноября в Норвежском море. В НАТО эту информацию прокомментировали сдержанно. Какие бы то ни было ракетные испытания «не изменят план учений», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Британский адмирал Гай Робинсон, заметил, что «у каждого есть право» находиться там, где произошел инцидент. «Это международные воды и международное воздушное пространство», - сказал Робинсон.

Напомним, 25 октября на территории Норвегии стартовали военные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые стали крупнейшими после окончания холодной войны.

Украина принимает участие в этих учениях как страна-партнер НАТО.