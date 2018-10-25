На территории Норвегии 25 октября стартуют военные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые стали крупнейшими после окончания холодной войны.

Маневры продлятся до 7 ноября, сообщает Новое время со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

В масштабных учениях примут участие сухопутные войска, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.

Всего к учениям подключат около 50 тысяч военнослужащих, 65 кораблей, 250 военных самолетов, а также около 10 тысяч единиц техники.

Впервые ежегодные учения НАТО Trident Juncture проводились в ноябре 2014 года.

Ранее сообщалось, что Украина примет участие в учениях Trident Juncture как страна-партнер НАТО.