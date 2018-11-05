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Вчера, 4 ноября, в Харькове на улице Бучмы неподалеку гаражного кооператива автомобиль Nissan под управлением 64-летней женщины-водителя совершил наезд на мужчину, который лежал на дороге, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 49-летний мужчина.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и очевидцев данного происшествия. Все обстоятельства устанавливаются.

 

 
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