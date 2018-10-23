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Из более 40 стран-партнеров НАТО лишь пять примут участие в учениях Trident Juncture с 25 октября по 7 ноября этого года, Украина - одна из этих стран.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба - начальник главного управления военного партнерства Стратегического командования по операциям НАТО Одд Эгиль Педерсен, передает Укринформ.

«Это, действительно, очень крупные учения, и Украина будет представлена ​​штатными офицерами в штабах. В общем из 41 страны-партнера НАТО лишь 5 стран участвуют и среди них Украина», - отметил он.

По его информации, участие в учениях примут представители Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании. Начало военных учений запланировано на 25 октября.

Многонациональные учения НАТО Trident Juncture будут проходить с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции. В маневрах примут участие около 50 000 солдат, в том числе более 14 тыс. военнослужащих армии США - ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также около 150 самолетов, вертолеты Apache и 60 кораблей, в частности, атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» .
ForUm

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