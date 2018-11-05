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В период с 2 по 5 ноября стоимость бензинов и ДТ на заправках продолжила снижение на 0,2-1 грн/л

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

В сети АЗС SOCAR стоимость бензинов снизилась на 50 коп./л, до А-92 – 33,49 грн/л, и  А-95 – 34,49 грн/л. На заправках Glusco в Киеве бензины подешевели на 20 коп./л, до А-92 – 32,25 грн/л,  А-95 – 33,25 грн/л. Столичный оператор KLO снизил цены на А-92 и А-95, до 31,99 грн/л, и 32,49 грн/л, соответственно.

Отметим, что на АЗС «БРСМ-Нафта» цены снизились еще на 20 коп./л, до А-92 – 29,49 грн/л, А-95 – 29,79 грн/л, А-95 Премиум – 31,19 грн/л, ДТ – 30,99 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 5 ноября 2018 года средние цены на заправках в Украине снизились до следующего уровня: А-92 – 31,55 грн/л, А-95 – 32,66 грн/л, А-95 Премиум – 33,77 грн/л, ДТ – 32,30 грн/л.

Как ранее сообщал ForUm, в период с 31 октября по 1 ноября национальные операторы ОККО и WOG снизили стоимость бензинов на 50 коп./л.

В период с 1 по 2 ноября топливо на украинских АЗС снизилась на 20-70 коп./л.
ForUm

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