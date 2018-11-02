В период с 1 по 2 ноября динамика цен на бензинов и ДТ перешла к снижению на 20-70 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Например, на АЗС AMIC в Киеве стоимость бензинов снизилась на 70 коп./л, а ДТ – на 30 коп./л, до: А-92 – 32,99 грн/л, А-95 – 33,99 грн/л, ДТ – 32,99 грн/л. Также, на 30 коп./л подешевели бензины в сети Glusco, до: А-92 – 32,45 грн/л, А-95 – 33,45 грн/л, А-95 – 34,45 грн/л. На 50 коп./л цены на бензины снизили на АЗС Parallel, до: А-92 – 31,49 грн/л, А-95 – 33,39 грн/л, А-95 – 34,39 грн/л. Операторы Mango и Ultra снизили цены на 20-70 коп./л, до: А-92 – 29,99 грн/л, А-95 – 30,99 грн/л, ДТ – 31,49 грн/л.

Отметим, что цены в ровненской сети ОЛАС, напротив, выросли на 40-50 коп./л, до: А-92 – 31,30 грн/л, А-95 – 32,30 грн/л, ДТ – 31,20 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 2 ноября 2018 года средние цены на заправках в Украине снизились до следующего уровня: А-92 – 31,55 грн/л, А-95 – 32,66 грн/л, А-95 Премиум – 33,75 грн/л, ДТ – 32,31 грн/л, ДТ Премиум – 33,66 грн/л.

Как ранее сообщал ForUm, в период с 31 октября по 1 ноября национальные операторы ОККО и WOG снизили стоимость бензинов на 50 коп./л.