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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что полковник службы гражданской защиты требовал от сотрудника ГосЧС из Херсона восемьдесят четыре тысячи гривен за трудоустройство в учебном заведении.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника вблизи университета при получении всей суммы неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения. Операция по задержанию злоумышленника проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.
ForUm

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